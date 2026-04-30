Obrok košta 3 eura, a noćenje 15 eura: Ovu destinaciju putnici nazivaju najpovoljnijom na svijetu

Zemlja u srcu Srednje Azije sve češće privlači pažnju putnika koji žele bogato turističko iskustvo uz znatno manje troškove nego u popularnim evropskim destinacijama.

Uzbekistan posljednjih godina sve je prisutnija u objavama travel blogera i putopisaca, koji je opisuju kao jednu od najpovoljnijih destinacija koje su posjetili. Posebno se ističu niske cijene hrane, smještaja i prijevoza, ali i bogata historija, arhitektura i gostoljubivost lokalnog stanovništva.

Nizozemski putopisac Lourens, koji redovno istražuje manje poznate destinacije, Uzbekistan je u jednom od svojih videa nazvao “najjeftinijom zemljom na svijetu”. Naveo je da se pivo može popiti za oko jedan euro, dok se noćenje u lokalnom apartmanu može pronaći za petnaestak eura.

Posebno ga je impresionirao Taškent, glavni grad Uzbekistana, koji spaja moderan izgled i historijsko naslijeđe. Grad ima savremene zgrade, uređenu podzemnu željeznicu, ali i stare građevine koje svjedoče o bogatoj kulturi ovog područja. Metro stanice, izgrađene u sovjetskom periodu, putnici često opisuju kao prave podzemne galerije.

Slična iskustva dijele i drugi putnici. Travel blogerica Milica navela je da je po dolasku u Uzbekistan “postala milionerka” nakon što je zamijenila 80 eura. Prema njenim riječima, vožnje taksijem plaćala je oko jedan euro, dok su obroci najčešće koštali između tri i četiri eura.

Putopisci posebno izdvajaju lokalnu kuhinju, među kojom se ističu pilav, tradicionalni hljeb, čaj i jela s roštilja. Uzbekistan je poznat i kao zemlja kroz koju je prolazio legendarni Put svile, zbog čega turisti u gradovima poput Samarkanda, Buhare i Hive mogu vidjeti bogato kulturno i historijsko naslijeđe.

Iako Uzbekistan nije apsolutno najjeftinija zemlja na svijetu, mnogi putnici ističu da se izdvaja po spoju povoljnih cijena, sigurnosti, historije i autentičnog doživljaja. Upravo zbog toga sve više turista ovu destinaciju vidi kao odličan izbor za putovanje s manjim budžetom.