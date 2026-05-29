Pilot objasnio zašto se telefoni u avionu ponekad moraju potpuno ugasiti

Putnici u avionima često čuju uputu posade da elektronske uređaje prebace u avionski režim rada, ali u određenim situacijama od njih se može tražiti i da ih potpuno isključe.

Pilot kompanije American Airlines, poznat na društvenim mrežama kao @CaptainSteeeve, objasnio je da takva pravila nisu slučajna i da se najčešće primjenjuju tokom loših vremenskih uslova i zahtjevnih procedura slijetanja.

Prema njegovim riječima, kada se avion spušta po lošem vremenu i kada piloti zavise od preciznih navigacionih sistema, mnoge aviokompanije imaju proceduru kojom se od putnika traži da svi elektronski uređaji u kabini budu potpuno ugašeni.

“Za to postoji dobar razlog”, rekao je pilot, pojašnjavajući da je cilj ukloniti i najmanju mogućnost smetnji u radu navigacione opreme aviona.

On navodi da pravilo o avionskom režimu potiče još iz vremena kada su mobilni telefoni postali masovno korišteni, a kasnija testiranja pokazala su da veliki broj uređaja unutar metalnog trupa aviona može izazvati određene smetnje u navigacionim sistemima.

Iako na velikim visinama to uglavnom ne predstavlja značajan problem, pilot ističe da je situacija drugačija tokom prilaza pisti, posebno kada je vidljivost smanjena.

“Želite biti savršeno poravnani s pistom, a ako je vrijeme loše i ne vidite ništa do posljednjih trenutaka prije dodira s tlom, ne želite nikakva iznenađenja kada izađete iz oblaka”, objasnio je.

Posebno je ukazao na automatska slijetanja u uslovima guste magle ili veoma lošeg vremena, kada je pilotima važno da otklone svaki mogući rizik.

“Kada avion obavlja automatsko slijetanje kategorije 3, u gustoj magli ili veoma lošim vremenskim uslovima, kapetan može zamoliti putnike da potpuno isključe sve elektronske uređaje”, rekao je.

Njegovo objašnjenje izazvalo je različite reakcije na društvenim mrežama. Dio putnika smatra da je zabrinjavajuće to što se sigurnost oslanja na poštivanje uputa svih putnika, dok drugi sumnjaju da savremeni telefoni i tableti mogu ozbiljno ometati sisteme modernih aviona.

Bez obzira na podijeljena mišljenja, iz aviokompanija i dalje poručuju da putnici tokom leta trebaju poštovati sve upute posade, posebno tokom polijetanja i slijetanja, kada je pažnja posade i pilota usmjerena na najosjetljivije faze leta.