Registracija SIM kartica postaje obavezna u BiH: Šta to znači za građane i kada počinje primjena?

Registracija SIM kartica uskoro će postati obavezna i u Bosni i Hercegovini, nakon što su usvojene dopune Zakona o komunikacijama kojima se ukida mogućnost anonimnog korištenja prepaid brojeva. Građani koji koriste prepaid mobilne usluge ubuduće će morati registrovati broj uz lični dokument, a isti postupak odnosit će se i na postojeće korisnike.

Prema informacijama koje su objavili nadležni organi i mediji, cilj zakonskih izmjena je lakše otkrivanje osoba koje koriste anonimne telefonske brojeve za lažne dojave o bombama, prevare, prijetnje i druga krivična djela.

Nove odredbe predviđaju da Regulatorna agencija za komunikacije BiH u roku od šest mjeseci donese podzakonski akt kojim će detaljno definisati način registracije korisnika. Nakon toga će telekom operateri imati rok od 18 mjeseci da registruju sve postojeće prepaid korisnike. Korisnicima koji ne izvrše registraciju nakon isteka roka mogla bi biti obustavljena usluga.

Registracija će se moći vršiti fizički ili elektronskim putem, uz korištenje važećih identifikacionih dokumenata. Operateri će prikupljati osnovne podatke poput imena i prezimena, adrese, broja lične karte ili JMBG-a, kao i dodijeljenog telefonskog broja.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da cilj nije nadzor razgovora ili poruka, nego identifikacija korisnika, slično kao kod postpaid ugovora koji već godinama funkcionišu na taj način.

Jedan od glavnih razloga za donošenje zakona jesu sve češće anonimne dojave o postavljenim bombama u školama, sudovima i drugim institucijama. Nadležni navode da su takvi slučajevi često povezani upravo s prepaid SIM karticama koje nije moguće povezati sa stvarnim korisnikom.

Slična praksa već godinama postoji u većini zemalja Evropske unije i regiona. Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Slovenija već imaju obaveznu registraciju prepaid brojeva, a vlasti u tim državama ranije su tvrdile da je mjera doprinijela smanjenju zloupotreba anonimnih telefonskih poziva i olakšala istrage sigurnosnih službi.

Ipak, dio stručnjaka i organizacija za zaštitu privatnosti upozorava da će biti važno precizno definisati način čuvanja i zaštite podataka građana kako ne bi došlo do zloupotreba ili curenja ličnih informacija. Upravo zbog toga će značajnu ulogu imati podzakonski akti koje tek treba donijeti Regulatorna agencija za komunikacije BiH.