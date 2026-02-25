Neće više biti anonimnih prepaid mobilnih kartica, uvodi se obavezna registracija svih korisnika, odlučilo je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvajanjem Zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, kojim se po prvi put jasno propisuje obaveza identifikacije korisnika mobilnih telekomunikacionih usluga sa plaćanjem unaprijed.

Ovim izmjenama zatvara se dugogodišnja pravna praznina koja je omogućavala korištenje prepaid SIM kartica bez registracije, što je u praksi predstavljalo ozbiljan izazov za sigurnosne i pravosudne institucije. U situacijama kada se telekomunikacione usluge koriste za izvršenje krivičnih djela, nadležni organi često nisu mogli utvrditi identitet korisnika, jer formalni pretplatnički odnos nije postojao.

Iz resornog ministarstva istaknuto je da je riječ o mjeri koja ima za cilj jačanje sigurnosti građana, a ne zadiranje u privatnost komunikacija. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto naglasio je da se ne uvodi nadzor sadržaja razgovora ili poruka, već isključivo obaveza identifikacije korisnika, na isti način kako je to već godinama uređeno kod postpaid ugovora.

Neće više biti anonimnih prepaid mobilnih kartica, uvodi se obavezna registracija svih korisnika, a ta obaveza neće se odnositi samo na nove kupce SIM kartica. Registracija će važiti i za postojeće prepaid korisnike, koji će u određenom roku morati dostaviti potrebne identifikacione podatke operaterima kako bi zadržali aktivne brojeve.

Ovakva praksa već je uvedena u gotovo svim zemljama Evropske unije i regiona, gdje je registracija prepaid korisnika standard u oblasti telekomunikacija i dio šire sigurnosne politike. Cilj je onemogućiti zloupotrebe anonimnih brojeva u slučajevima prevara, prijetnji, organizovanog kriminala i drugih krivičnih djela.

Nakon usvajanja u Vijeću ministara, zakon ide u parlamentarnu proceduru, gdje se očekuje rasprava i konačno izjašnjavanje zastupnika. Ukoliko bude potvrđen, telekom operateri u Bosni i Hercegovini bit će obavezni uspostaviti sistem registracije za sve prepaid korisnike, kako prilikom kupovine novih SIM kartica, tako i za one koji ih već koriste.