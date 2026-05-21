Vijeće ministara BiH usvojilo Nacrt budžeta za 2026. godinu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu.

Ranije je Ministarstvo finansija BiH kompletiralo Prijedlog budžeta institucija BiH za 2026. godinu u iznosu od 1,58 milijardi KM.

Predloženim budžetom planirano je povećanje sredstava za brojne državne institucije, uključujući i ključne sigurnosne i pravosudne strukture.

Prema prijedlogu, budžet Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) trebao bi biti povećan za 17 miliona KM, Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za devet miliona KM, Suda BiH za pet miliona KM, Tužilaštva BiH za četiri miliona KM, Granične policije BiH za 13 miliona KM, te Ministarstva odbrane BiH za 43 miliona KM.

Nakon usvajanja na Vijeću ministara, budžet upućen je u dalju proceduru, a slijedi razmatranje u Predsjedništvu BiH.

Konačnu odluku o budžetu trebaju donijeti oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.