Vijeće ministara BiH o mjerama sprečavanja finansiranja terorizma

Vijeće ministara BiH bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra Nacrt zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

Predlagač ovog zakonskog rješenja je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, a cilj je uspostavljanje jasnog pravnog okvira za uvođenje mjera kojima se može ograničiti raspolaganje imovinom osobama i subjektima povezanim s terorističkim aktivnostima ili finansiranjem takvih aktivnosti.

Nacrt zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom predviđa mehanizme koji bi nadležnim institucijama omogućili bržu reakciju u slučajevima kada postoji sumnja da se određena sredstva koriste za finansiranje terorizma ili aktivnosti povezanih sa širenjem oružja za masovno uništenje.

Usvajanjem ovog zakona Bosna i Hercegovina bi dodatno uskladila domaće zakonodavstvo s međunarodnim standardima u oblasti borbe protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugih oblika sigurnosnih prijetnji.