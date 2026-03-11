Vijeće ministara BiH o mjerama sprečavanja finansiranja terorizma

Nedžida Sprečaković
Vijeće ministara BiH produžilo rok za rješavanje predmeta ratnih zločina do 2028. godine
Vijeće ministara BiH / Foto: Arhiva

Vijeće ministara BiH bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra Nacrt zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

Predlagač ovog zakonskog rješenja je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, a cilj je uspostavljanje jasnog pravnog okvira za uvođenje mjera kojima se može ograničiti raspolaganje imovinom osobama i subjektima povezanim s terorističkim aktivnostima ili finansiranjem takvih aktivnosti.

Nacrt zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom predviđa mehanizme koji bi nadležnim institucijama omogućili bržu reakciju u slučajevima kada postoji sumnja da se određena sredstva koriste za finansiranje terorizma ili aktivnosti povezanih sa širenjem oružja za masovno uništenje.

Usvajanjem ovog zakona Bosna i Hercegovina bi dodatno uskladila domaće zakonodavstvo s međunarodnim standardima u oblasti borbe protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugih oblika sigurnosnih prijetnji.

pročitajte i ovo

BiH

BiH osigurala 800.000 KM za evakuaciju građana, avion iz Dubaija već...

BiH

Neće više biti anonimnih prepaid mobilnih kartica, uvodi se obavezna registracija...

Vijesti

Vijeće ministara BiH danas zasjeda: Razmatra se Plan rasta EU

BiH

Analiza Istinomjera: Većina obećanja Vijeća ministara BiH i dalje neispunjena

BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo Program ekonomskih reformi

BiH

Podrška kulturi: Vijeće ministara BiH odobrilo sredstva za 300 projekata

Vijesti

Doborac skratio spisak igrača za mečeve predbaraža za Mundijal

Vijesti

Historijski muzej BiH: Izložba „Naša žena“ ne veliča Biljanu Plavšić

Vijesti

Delić: Pred zastupnicima zakoni koji direktno utiču na svakodnevni život građana

Vijesti

Mirno okupljanje „Žene Srebrenice“ u Tuzli: Istina i pravda za žrtve genocida

Vijesti

Nikšić: Pratimo situaciju na terenu, akcize privremeno idu dole

Učitati više