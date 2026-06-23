Požar na deponiji Uborak još traje, Mostar prekriven dimom

Požar na deponiji Uborak kod Mostara još uvijek nije ugašen, a vatrogasne ekipe su i dalje na terenu nakon intervencije koja traje od sinoć.

Prema informacijama koje prenose mediji, na lokaciji su angažovane sve raspoložive ekipe Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Požar se tokom noći nije uspio staviti pod kontrolu, a gust dim se jutros proširio na šire područje grada.

Mostar je osvanuo prekriven dimom koji dolazi sa područja deponije Uborak. Vatrogasci su na terenu od ponedjeljka navečer, a za sada nije poznato da li će tokom dana ponovo biti angažovana podrška iz zraka.

Požar je izbio u ponedjeljak ujutro, a prema dostupnim informacijama, vatra se proširila i na objekte javnog preduzeća, zbog čega je ranije izvršena evakuacija osoba koje su se nalazile u krugu deponije.

Grad Mostar proglasio je izvanredno stanje i upozorio građane na pogoršan kvalitet zraka, posebno stanovništvo koje živi u blizini deponije. Nadležni navode da sagorijevanje materijala u dubljim slojevima deponije stvara gust dim i neugodan miris koji se šire prema dijelovima grada.

Iz civilne zaštite poručuju da će se stvarne posljedice požara moći sagledati nakon službenih izvještaja nadležnih službi. Do tada se građanima preporučuje oprez i izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u područjima zahvaćenim dimom.