Na granici prema BiH pronađeno 20 kilograma marihuane: Uhapšen 27-godišnjak

Crnogorska policija zaplijenila je oko 20 kilograma marihuane na graničnom prijelazu Šćepan Polje, prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu, te uhapsila 27-godišnjeg M.S. iz Zete.

Droga je pronađena tokom kontrole automobila marke Mercedes, crnogorskih registarskih oznaka, kojim je upravljao osumnjičeni.

Detaljnim pregledom vozila policijski službenici pronašli su 20 pakovanja marihuane obloženih plastičnom trakom. Paketi su bili skriveni u posebno napravljenom prostoru između naslona zadnjeg sjedišta i pregrade prtljažnika.

Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, 27-godišnjak je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga.

Nakon hapšenja policija je pretresla stan i druge prostorije koje osumnjičeni koristi na području Zete. Pronađeni predmeti su privremeno oduzeti i bit će predmet daljih provjera i vještačenja.

Prema informacijama iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, protiv osumnjičenog je pokrenuta istraga. Sumnja se da je 7. augusta na području Plužina neovlašteno prevozio oko 20 kilograma konoplje namijenjene daljoj prodaji.

Droga je otkrivena prilikom granične kontrole na Šćepan Polju, gdje je policija pronašla skrivenu pregradu u vozilu.

Istraga o ovom slučaju je u toku.