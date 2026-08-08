Preminuo otac Lionela Messija: Jorge Messi izgubio bitku s teškom bolešću

Jorge Messi, otac argentinske nogometne zvijezde Lionela Messija, preminuo je u 68. godini.

Prema navodima argentinskih medija, Jorge Messi preminuo je u bolnici u Rosariju nakon duže borbe s teškom bolešću.

Messijev otac godinama se suočavao sa zdravstvenim problemima, a Lionel Messi je ranije govorio o njegovom teškom zdravstvenom stanju.

Jorge Messi imao je značajnu ulogu u razvoju karijere svog sina. Bio je uz njega od najranijih dana, a posebno je pomogao Lionelu tokom djetinjstva, kada je budućem nogometašu bila potrebna terapija zbog problema s rastom.

Pored porodične podrške, Jorge je godinama bio i menadžer svog sina te je imao važnu ulogu u njegovoj profesionalnoj karijeri.

Vijest o njegovoj smrti objavili su argentinski mediji, dok se očekuju dodatne informacije o posljednjem ispraćaju.