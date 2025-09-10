Danas dženaza bebi čija je smrt potresla Konjic,

Konjic – Danas će biti obavljena dženaza i ukop jedanaestomjesečne bebe koja je u nedjelju, 7. septembra, preminula na putu prema Sveučilišnoj kliničkoj bolnici (SKB) Mostar.

Prema pisanjima medija, roditelji su najprije potražili pomoć u Domu zdravlja Konjic, odakle su upućeni u Opću bolnicu Konjic. Ljekari su potom odlučili da dijete upute u SKB Mostar, ali u tom trenutku nije bilo slobodnog sanitetskog vozila, pa su roditelji krenuli vlastitim automobilom prema Mostaru.

Na putu su uspjeli kontaktirati policiju, koja im je omogućila brži prolaz pod rotacijama, dok im je u susret krenulo vozilo Hitne pomoći Doma zdravlja Stari Grad Mostar. Uprkos brzoj reakciji, dijete je u SKB Mostar stiglo bez znakova života.

„Možemo potvrditi da je jedanaestomjesečni dječak iz Konjica u nedjelju dovezen na CUM SKB Mostar bez znakova života. Liječnici su ga pokušali reanimirati, ali nažalost, bilo je bezuspješno“, naveli su iz SKB Mostar za Bljesak.info.

Tragedija je duboko potresla Konjic, a građani u komentarima na društvenim mrežama izražavaju razočarenje i nengoduju zbog stanja u zdravstvenim ustanovama u ovom gradu.

Iz bolnice demantovali navode medija o sanitetskom vozilu

Danas se u popodnevnim satima oglasila i Opća bolnica Konjic odgovorivši na upit portala Novikonjic.ba.

Povodom nemilog događaja, smrti jedanaestomjesečne bebe iz Konjica, a u vezi sa natpisima koji su se pojavili u pojedinim medijima i portalima, za sada jedino možemo da demantujemo informaciju da u trenutku upućivanja bebe u drugu zdravstvenu ustanovu (SKB Mostar) JU Opća bolnica Konjic nije imala na raspolaganju sanitetska vozila i osoblje potrebno za transport pacijenta (med. pratnja i vozač).

Dakle, bolnica je imala na raspolaganju i sanitetsko vozilo i osoblje potrebno za transport pacijenta u drugu zdravstvenu ustanovu.

Obzirom da je u toku istraga nadležnih organa, Bolnica u cjelosti sarađuje sa istražnim organima kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Porodici preminulog djeteta izražavamo najdublje saučešće i stojimo na raspolaganju za svu potrebnu podršku i pomoć.