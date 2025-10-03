Optužnica protiv Armela Zalihića zbog prijetnji terorističkim napadom

Ali Huremović
Optužnica protiv Armela Zalihića zbog prijetnji terorističkim napadom u Konjicu

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Armela Zalihića, poznatog pod nadimkom Zala, zbog prijetnji upućenih putem društvenih mreža da će izvršiti teroristički napad na džamiju u Konjicu. Prema navodima optužnice, prijetnje su izrečene 26. marta ove godine s ciljem zastrašivanja stanovništva i destabilizacije političkih i društvenih struktura u zemlji.

Kako je navedeno, Zalihić je javno prijetio napadom na život i fizički integritet ljudi, te nanošenjem velike štete javnim objektima čime bi bili ugroženi ljudski životi.

Podsjetimo, Federalna uprava policije je, pod nadzorom Tužilaštva BiH i uz asistenciju MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, identifikovala osumnjičenog nakon što je na društvenim mrežama objavio poruku u kojoj je prijetio masakrom tokom Bajrama u džamiji u Konjicu.

Nakon hapšenja, po prijedlogu Tužilaštva, Zalihiću je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva, uticaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja krivičnog djela.

pročitajte i ovo

Vijesti

Vojna policija OS BiH uručila priznanje Kantonalnom tužilaštvu TK

Magazin

Bosnalijek ugostio svoje penzionere na tradicionalnom druženju

Tuzla i TK

Predstavnici Islamske zajednice Tuzla posjetili sveštenika SPC Nikolu Čeketića

Vijesti

Dan učitelja u TK – nagrade, priznanja i izazovi profesije

Vijesti

Objavljene konačne rang liste za sufinansiranje mjera energijske efikasnosti

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]