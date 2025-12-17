Tužilaštvo BiH i Granična policija BiH potpisali sporazum za efikasniju i bržu razmjenu podataka

Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić i direktor Granične policije BiH Mirko Kuprešaković potpisali su danas Sporazum koji će omogućiti brzu, ekfikasnu i preciznu razmjenu podataka u svakodnevnom operativnom radu dvije institucije.

Sporazum će omogućiti brzo postupanje u kratkom vremenu i na dnevnoj osnovi, kada je ovim agencijama za provođenje zakona neophodno izvršiti brze provjere osoba, vozila, evidencije predmeta i drugih podataka.

Ova saradnja posebno je značajna u radu na predmetima prekograničnog i međudržavnog kriminala, organizovanog kriminala, korupcije, ilegalnih migracija i trgovine ljudima i terorizma, kada se pojavljuje potreba za brzim djelovanjem agencija za provođenje zakona, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.