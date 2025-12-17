Tužilaštvo BiH i Granična policija BiH potpisali sporazum za efikasniju i bržu razmjenu podataka

Jasmina Ibrahimović

Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić i direktor Granične policije BiH Mirko Kuprešaković potpisali su danas Sporazum koji će omogućiti brzu, ekfikasnu i preciznu razmjenu podataka u svakodnevnom operativnom radu dvije institucije.

Sporazum će omogućiti brzo postupanje u kratkom vremenu i na dnevnoj osnovi, kada je ovim agencijama za provođenje zakona neophodno izvršiti brze provjere osoba, vozila, evidencije predmeta i drugih podataka.

Ova saradnja posebno je značajna u radu na predmetima prekograničnog i međudržavnog kriminala, organizovanog kriminala, korupcije, ilegalnih migracija i trgovine ljudima i terorizma, kada se pojavljuje potreba za brzim djelovanjem agencija za provođenje zakona, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

pročitajte i ovo

BiH

Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 11 osoba, među njima carinici i...

BiH

Tužilaštvo BiH proslijedilo prijave protiv Dodika Tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

BiH

Spriječeno krijumčarenje devet migranata u akciji Granične policije BiH

Vijesti

Tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv Dodika, Viškovića i Stevandića

BiH

EPPO optužio bh. zvaničnike zbog korupcije u projektu izgradnje autoputa

Vijesti

Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 15 osoba zbog krijumčarenja

Vijesti

Vlada Rumunije donirala IT opremu statističkim institucijama u BiH

Tuzla i TK

Vlada TK dodijelila stipendije za obrazovanje kadrova u deficitarnim zanimanjima

Vijesti

Zvizdić upozorava: Odluka Sabora o Trgovskoj gori prijetnja zdravlju građana i okolišu BiH

Vijesti

Zimska čarolija u Banovićima ovog decembra

Vijesti

Dom naroda PSBiH podržao principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o službi u OSBiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]