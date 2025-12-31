Podignuta optužnica zbog uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja u Muzičkoj školi u Tuzli

RTV SLON
Muzička škola u Tuzli
Foto: RTV Slon/ Muzička škola u Tuzli

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Milkunić Dejana, rođenog 1986. godine u Tuzli, državljanina Bosne i Hercegovine, zbog krivičnog djela iz Zakona o ravnopravnosti spolova.

Optuženi se tereti da je tokom 2023. i 2024. godine, obavljajući dužnost direktora Srednje muzičke škole u Tuzli, u više navrata i kontinuirano, svjesno koristeći položaj nadređenosti, neprimjerenim ponašanjem i postupcima uznemiravao učenice i jednu nastavnicu ove škole na osnovu spola.

Prema navodima optužnice, takvo postupanje izazvalo je kod oštećenih osjećaj uznemirenosti, stida i poniženosti, kao i zastrašujuće i ponižavajuće okruženje koje je ugrozilo njihov mir i duševno zdravlje. Optuženi se tereti da je na osnovu spola vršio uznemiravanje i seksualno uznemiravanje, čime je, prema navodima Tužilaštva, počinio produženo krivično djelo iz člana 29. Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, u vezi sa članom 5. stav 1. i 2, te članom 54. Krivičnog zakona BiH.

Optužnica je upućena Sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje.

