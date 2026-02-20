Optužnica za navijački obračun u Dubravama: Šta slijedi za 14 optuženih?

Jasmina Ibrahimović
Sukob Delija i Torcide kod Međunarodnog aerodroma Tuzla/ Foto: Screenshot

Općinski sud u Živinicama potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv 14 osoba zbog navijačkog obračuna koji se dogodio u Dubravama kod Živinica, u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Optužnicom su obuhvaćeni Josip Kustura, Andrej Jokić, Ivan Beoković, Tomislav Kustura, Marko Primorac, Marino Kristian Mikeli, Roko Kalašić, Alen Barunčić, Duje Penić, Ivan Vrsalović, Marko Jovanović, Josip Sivrić, Petar Vukasović i Pero Vujčić. Terete se za krivično djelo učestvovanje u grupi ljudi koja učini krivično djelo iz člana 341. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH, dok se Marko Jovanović tereti i za krivično djelo oštećenje tuđe stvari iz člana 293. stav 1. istog zakona.

Riječ je o slučaju masovne tučnjave navijačkih grupa koja je izazvala veliku pažnju javnosti. Incident se dogodio u Dubravama, gdje je došlo do fizičkog sukoba većeg broja osoba, a prema ranijim informacijama iz istrage, u obračunu je učestvovalo više desetina navijača. Tom prilikom zabilježeno je i više povrijeđenih, dok je pričinjena materijalna šteta.

Nakon događaja uslijedila je opsežna policijska akcija, a osumnjičeni su lišeni slobode i nad njima je provedena kriminalistička obrada. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona potom je podiglo optužnicu, koju je sud sada i zvanično potvrdio, čime su ispunjeni uslovi za početak sudskog postupka.

Dalji tok procesa bit će vođen pred Općinskim sudom u Živinicama, gdje će se tokom glavnog pretresa utvrđivati odgovornost optuženih za događaje koji su uznemirili javnost na području Dubrava i Živinica.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Skupština TK raspravljala o navijačkom sukobu, traži se odgovornost policijskih agencija

Tuzla i TK

Potvrđena optužnica protiv policajaca osumnjičenih za iskorištavanje maloljetnica

Tuzla i TK

Pritvor za 14 osumnjičenih zbog brutalnog napada na navijače kod Aerodroma...

Vijesti

Tužilaštvo TK predložilo pritvor za 14 osumnjičenih zbog organizovanog napada na...

Tuzla i TK

MUP TK: Zahvaljući brzoj reakciji policije i saradnji građana, spriječena eskalacija...

Istaknuto

MUP TK: Uhapšeno 14 osoba nakon tučnjave kod Aerodroma Tuzla

BiH

Vlada odobrila usklađivanje penzija, povećanje 11,26 posto

Vijesti

Papi Gelato i ove godine priprema besplatne slastice za postače

BiH

Povodom Dana nezavisnosti BiH: 2. mart ipak neradni u Federaciji BiH

Vijesti

Federalno tužilaštvo preuzelo predmet Donja Jablanica

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]