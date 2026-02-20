Optužnica za navijački obračun u Dubravama: Šta slijedi za 14 optuženih?

Općinski sud u Živinicama potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv 14 osoba zbog navijačkog obračuna koji se dogodio u Dubravama kod Živinica, u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Optužnicom su obuhvaćeni Josip Kustura, Andrej Jokić, Ivan Beoković, Tomislav Kustura, Marko Primorac, Marino Kristian Mikeli, Roko Kalašić, Alen Barunčić, Duje Penić, Ivan Vrsalović, Marko Jovanović, Josip Sivrić, Petar Vukasović i Pero Vujčić. Terete se za krivično djelo učestvovanje u grupi ljudi koja učini krivično djelo iz člana 341. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH, dok se Marko Jovanović tereti i za krivično djelo oštećenje tuđe stvari iz člana 293. stav 1. istog zakona.

Riječ je o slučaju masovne tučnjave navijačkih grupa koja je izazvala veliku pažnju javnosti. Incident se dogodio u Dubravama, gdje je došlo do fizičkog sukoba većeg broja osoba, a prema ranijim informacijama iz istrage, u obračunu je učestvovalo više desetina navijača. Tom prilikom zabilježeno je i više povrijeđenih, dok je pričinjena materijalna šteta.

Nakon događaja uslijedila je opsežna policijska akcija, a osumnjičeni su lišeni slobode i nad njima je provedena kriminalistička obrada. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona potom je podiglo optužnicu, koju je sud sada i zvanično potvrdio, čime su ispunjeni uslovi za početak sudskog postupka.

Dalji tok procesa bit će vođen pred Općinskim sudom u Živinicama, gdje će se tokom glavnog pretresa utvrđivati odgovornost optuženih za događaje koji su uznemirili javnost na području Dubrava i Živinica.