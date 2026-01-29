Skupština TK raspravljala o navijačkom sukobu, traži se odgovornost policijskih agencija

Sukob navijača Crvene zvezde i Hajduka u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla obilježio je sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona. Incident koji se dogodio 24. januara otvorio je niz pitanja o sigurnosti, nadležnostima i propustima u sistemu, zbog čega je tačka o stanju sigurnosti u TK uvrštena u dnevni red.

„Nažalost, sigurnosne agencije na nivou BiH počevši od Granične policije do FUP-a nisu propratile ovaj događaj, nisu nikog obavijestili da bismo adekvatno reagovali. To je propust. Mi ćemo tražiti reakciju i odgovornost onih koji su propustili to da urade jer ovdje je moglo doći do dalekosežnih posljedica“, rekao je Žarko Vujović, predsjednik Skupštine TK.

Zastupnici su upozorili da ovakav propust predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik, naročito zbog činjenice da se sukob dogodio u neposrednoj blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla, objekta od strateškog značaja.

„Ostala je još preporuka da se uradi analiza ove situacije i što je širi kontekst i da se preduzmu preventivne mjere da se ovakve situacije ne ponove, posebno jer se radi o blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla“, rekao je Muamer Zukić, zastupnik SDA u Skupštini TK.

Tokom rasprave posebno su se čule kritike na račun državnih policijskih i sigurnosnih agencija, koje, prema navodima zastupnika, nisu dostavile informacije o kretanju navijača, iako su u pitanju stotine osoba koje su neometano prešle granicu i kretale se kroz Federaciju BiH.

„Bilo koju utakmicu nekog nižeg nivoa, navijače obezbjeđuje policija. Ovdje smo imali da su ljudi došli preko GP Kamensko, a da ih nijedna policija nije osiguravala i da niko nije obavijestio MUP TK pa ni druge agencije, npr. SIPA-u. Nisam dobio informacije na kojem mjestu su oni ušli u TK“, rekao je Dževad Hadžić, zastupnik SDP-a u Skupštini TK.

I iz Uprave policije MUP-a TK potvrdili su da nisu dobili nikakve informacije o dolasku navijača, ali da su brzo reagovali na pozive stanovnika naselja Dubrave, te da su uhapšene 93 osobe.

„Primijetili ste da mi inače pratimo te navijačke skupine, preuzimamo ih u različitim gradovima TK i do sada u posljednjih nekoliko godina nismo imali niti jedan incident. U ovom slučaju nismo imali nikakve informacije da je moglo doći do ovoga, jer da smo imali, ne bi došlo ni do ovoga što se desilo“, rekao je Elvir Mahmutović, direktor Uprave policije MUP-a TK.

Direktor Aerodroma je naglasio da je let iz Malmea praćen kao i svi ostali letovi, ali da ništa nije ukazivalo na to da bi se mogao dogoditi ovakav incident.

„Mi smo pratili kao i sve druge letove i ovaj let iz Malmea. Uvidom u kamere nijedan putnik nije imao nikakva navijačka obilježja. Održali smo niz sastanaka, nijedna informacija nije došla ni nama ni Graničnoj policiji ni Oružanim snagama da se sprema ovakav događaj. Moram reći da su ipak svi putnici bili zaštićeni kada se ovo dešavalo i svima smo im uz pomoć policije osigurali nesmetan izlazak sa Međunarodnog aerodroma Tuzla“, rekao je Dževad Halilčević, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

U Skupštini je istaknuto da će se od nadležnih institucija na federalnom i državnom nivou zahtijevati jasni odgovori o tome ko je zakazao u lancu odgovornosti, te koje će se mjere poduzeti kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja.