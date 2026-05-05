Zatražena sjednica Skupštine TK o pravima osoba sa invaliditetom

Podnesen je zahtjev za održavanje tematske sjednice Skupštine TK o položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom na području Tuzlanskog kantona, saopćeno je iz Mreže udruženja “Moje pravo” TK.

Zahtjev je danas predan na protokol Skupštine TK, uz podršku 12 poslanika koji su, kako navode iz Mreže, podržali inicijativu za održavanje sjednice.

Iz Mreže udruženja “Moje pravo” TK podsjećaju da su u protekle dvije godine pokušavali u dogovoru sa Vladom TK organizovati tematsku sjednicu koja bi bila posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom.

Prva građanska inicijativa upućena je 5. aprila 2024. godine, uz potpise 414 građana Tuzlanskog kantona, učesnika prve šetnje za djecu i osobe sa invaliditetom održane 2. aprila iste godine.

Nakon toga, Vlada TK je u septembru 2024. godine formirala radno tijelo za pripremu materijala za tematsku sjednicu. Dokument pod nazivom “Analiza prava i položaja djece i osoba sa invaliditetom sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja” završen je u augustu 2025. godine, a potom su ga usvojili Vlada TK i Skupština TK.

Iz Mreže navode da su, nakon usvajanja dokumenta, očekivali da će Vlada TK uputiti zahtjev za održavanje tematske sjednice, ali da se to nije desilo. Zbog toga su se obratili poslanicima Skupštine TK, kako bi u skladu sa Poslovnikom pokrenuli proceduru za sazivanje sjednice.

“Održavanje ove tematske sjednice Skupštine TK smatramo izuzetno važnim korakom s ciljem da institucije nadležne za pitanja koja se tiču djece i osoba sa invaliditetom na području TK krenu mnogo posvećenije raditi na rješavanju problema sa kojima se susreću djeca i osobe sa invaliditetom”, naveli su iz Mreže udruženja “Moje pravo” TK.

Iz Mreže su zahvalili poslanicama i poslanicima koji su podržali zahtjev, te pozvali i ostale zastupnike u Skupštini TK da se uključe u organizaciju tematske sjednice.

Kako su poručili, cilj je da sjednica bude organizovana na način koji će dovesti do odluka koje direktno utiču na kvalitet života djece i osoba sa invaliditetom, kao i na zaštitu njihovog dostojanstva.