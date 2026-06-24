Zakazana 61. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona

Zakazana je 61. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Sjednica će biti održana u ponedjeljak, 6. jula 2026. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli, s početkom u 10:00 sati.

Za dnevni red predloženo je devet tačaka, a među njima su Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona.

Planirano je i razmatranje više informativno-analitičkih dokumenata, uključujući izvještaje o radu za 2025. godinu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla, Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona te Kantonalnog pravobranilaštva.