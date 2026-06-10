Skupština TK usvojila zaključke za unapređenje prava osoba sa invaliditetom

Skupština Tuzlanskog kantona održala je tematsku sjednicu posvećenu položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom, na kojoj su jednoglasno usvojeni zaključci usmjereni na unapređenje njihovog položaja i kvalitetnije ostvarivanje prava.

Jednim od zaključaka Skupština TK zadužila je Vladu Tuzlanskog kantona da formira radnu grupu za unapređenje prava osoba sa invaliditetom. Zadatak radne grupe bit će izrada strategije i akcionog plana za unapređenje prava osoba sa invaliditetom, uz definisanje konkretnih mjera, aktivnosti i rokova za njihovu realizaciju.

Predviđeno je da radnu grupu čine predstavnici resornih ministarstava i javnih institucija koje su nadležne za pitanja osoba sa invaliditetom, kao i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom.

Skupština TK je također zadužila menadžment Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla da, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva i Vladom TK, pristupi nabavci neophodne opreme za potrebe Klinike za dječije bolesti. Istovremeno je zatraženo da se pronađe način za prijem dodatnih pedijatara u radni odnos, kao i omogućavanje subspecijalizacije iz neuropedijatrije.

Tematska sjednica održana je nakon višegodišnjih inicijativa i zahtjeva organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom i njihove porodice. Mreža udruženja „Moje pravo“ Tuzlanskog kantona još je 2024. godine pokrenula građansku inicijativu za održavanje sjednice posvećene ovoj temi, uz podršku stotina građana.

Nakon što je Vlada TK formirala radno tijelo za pripremu materijala, izrađena je „Analiza prava i položaja djece i osoba sa invaliditetom sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja“, koju su usvojili i Vlada i Skupština TK. Organizacije okupljene oko Mreže „Moje pravo“ isticale su da je održavanje tematske sjednice važan korak ka donošenju konkretnih mjera koje će doprinijeti boljem položaju djece i osoba sa invaliditetom te efikasnijem radu nadležnih institucija na rješavanju problema sa kojima se svakodnevno suočavaju.