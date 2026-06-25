Skupština TK 6. jula razmatra izmjene Zakona o oružju i municiji

Skupština TK održat će 61. sjednicu u ponedjeljak, 6. jula 2026. godine, s početkom u 10 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli.

Sjednicu je sazvala predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović, a pred zastupnicima će se naći više tačaka dnevnog reda, među kojima su prijedlozi zakona, odluke, izvještaji javnih ustanova i informacija o stanju sigurnosti na području kantona.

Najviše pažnje javnosti moglo bi privući razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji, koji je u proteklom periodu izazvao interes građana i legalnih vlasnika oružja.

Na dnevnom redu sjednice je i razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, kao i donošenje Odluke o razrješenju člana Nezavisnog odbora.

Zastupnici će razmatrati i Izvještaj o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2025. godinu, Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2025. godinu, te Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za prošlu godinu.

Pred Skupštinom TK bit će i Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 1. januara do 31. decembra 2025. godine, kao i Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu.

Dnevnim redom predviđeno je i razmatranje Narativnog izvještaja o radu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, te informacija o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova u Srebreniku, Gradačcu, Gračanici, Banovićima, Kalesiji, Živinicama, Tuzli i Lukavcu.