Veće plate za zaposlene u institucijama BiH nakon odluke Doma naroda

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čime su stvoreni uslovi za veće plate zaposlenima u državnim institucijama.

Delegati su jednoglasno podržali izvještaj Zajedničke komisije za usaglašavanje teksta zakona, čime je okončana procedura usvajanja propisa koji je ranije bio različito usvojen u Predstavničkom domu i Domu naroda.

Najznačajnija novina je da će se povećana osnovica za obračun plata primjenjivati od 1. januara tekuće godine, bez obzira na to kada bude usvojen budžet institucija Bosne i Hercegovine.

Veće plate više neće zavisiti od budžeta

Dosadašnja praksa podrazumijevala je da Savjet ministara BiH donese odluku o povećanju osnovice za obračun plata, ali da njena primjena počne tek nakon usvajanja budžeta. To je često značilo višemjesečno čekanje na povećanje primanja.

Prema novim zakonskim rješenjima, zaposleni u institucijama BiH moći će ostvariti pravo na uvećanu platu od početka godine, a predviđena je i mogućnost retroaktivne isplate razlike.

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dženan Đonlagić izjavio je da će zaposleni na ovaj način dobiti institucionalnu zaštitu te da ostvarivanje prava na povećanu osnovicu više neće zavisiti od dinamike usvajanja budžeta.

Odredbe se ne odnose na izabrane i imenovane zvaničnike

Tokom usaglašavanja teksta zakona prihvaćeno je rješenje prema kojem se nova pravila neće odnositi na veći broj izabranih i imenovanih funkcionera.

To uključuje članove Predsjedništva BiH, predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, ministre, njihove savjetnike, poslanike i delegate Parlamentarne skupštine BiH, kao i druge nosioce najviših funkcija u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na državnom nivou.

Usvojenim izmjenama najveću korist imat će državni službenici i zaposlenici institucija Bosne i Hercegovine, kojima će povećane osnovice za obračun plata biti dostupne od početka godine.