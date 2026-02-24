Vlada TK ponudila povećanje plaća zdravstvenim radnicima

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj redovnoj sjednici razmatrala Informaciju Mirovnog vijeća u vezi sa zahtjevima reprezentativnih sindikata u oblasti zdravstva, te je, u skladu sa objektivnim finansijskim mogućnostima Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i uz obavezu očuvanja stabilnosti zdravstvenog sistema, prihvatila tekst ponude koji će biti dostavljen sindikatima.

Ponuda Vlade Tuzlanskog kantona podrazumijeva povećanje plaća zaposlenima u sistemu zdravstvene zaštite u rasponu od 8 do 11 posto, zavisno od stručne spreme i radnog mjesta. Nominalno, to znači rast mjesečnih primanja od 131 KM za najniže plaće do 447 KM za radna mjesta i zanimanja koja podrazumijevaju visok nivo složenosti poslova. Na godišnjem nivou, za realizaciju ponuđenog povećanja potrebno je izdvojiti skoro 19 miliona KM, tačnije 18.960.000 KM.

Vlada TK pojašnjava da je ponuda definisana prema realnim mogućnostima Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Tokom 2025. godine Zavod je bilježio pad prihoda nakon smanjenja stope doprinosa, pa je već u augustu prihod bio manji za oko 12 posto u odnosu na juni iste godine. Istovremeno su troškovi života rasli od 3,2 do 5,1 posto, zbog čega je Vlada tražila rješenje koje će omogućiti povećanje plaća zdravstvenim radnicima, ali bez rizika da građani osjete posljedice kroz smanjenje obima ili kvaliteta zdravstvenih usluga.

Kako se navodi, Vlada TK ostaje opredijeljena za socijalno partnerstvo i korektan dijalog sa sindikatima, uz istovremeno očuvanje punog obima zdravstvenih usluga za građane Tuzlanskog kantona, uključujući primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, lijekove sa esencijalne liste, refundacije privremene spriječenosti za rad, ortopedska i druga pomagala, kao i medicinsku rehabilitaciju.