Skupština TK usvojila izmjene zakona, kreditno zaduženje i Finansijski plan ZZO TK

Skupština Tuzlanskog kantona održala je 58. redovnu sjednicu, na kojoj je razmatrano više tačaka iz oblasti prostornog uređenja, javnih investicija, zdravstva, civilne zaštite i sporta.

Zastupnici su usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju. Ovim izmjenama kantonalni zakon usklađen je sa federalnim propisima iz oblasti prostornog planiranja, korištenja zemljišta i zahvata koji mogu imati značajan uticaj na okoliš, život i zdravlje ljudi.

Izmjene bi trebale omogućiti efikasnije provođenje postupaka izdavanja urbanističke saglasnosti, ali i olakšati realizaciju javnih projekata, posebno u slučajevima kada do zastoja dolazi zbog procedura javnih nabavki, a ne krivicom investitora.

Na sjednici je donesena i Odluka o kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona kod Federacije BiH, kao supsidijarnog zajmoprimca po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, u iznosu od osam miliona eura.

Sredstva su namijenjena za realizaciju programa energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti TK, koji je uvršten u Program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026–2028. godina.

Skupština je dala saglasnost i za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat „Zgrade javne namjene Tuzlanskog kantona“. Grant u iznosu od dva miliona eura odnosi se na Evropski zajednički fond za zapadni Balkan, a sredstva će biti korištena za provođenje mjera energetske efikasnosti u 173 javne zgrade na području TK.

Zastupnici su dali saglasnost i na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Ukupna sredstva, odnosno rashodi i izdaci Zavoda, iznose 19.630.915 KM, što je za 4,73 posto više u odnosu na sredstva planirana na godišnjem nivou.

Na sjednici je donesena i odluka o imenovanju sekretara Skupštine Tuzlanskog kantona.

Skupština TK prihvatila je i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2025. godinu, Godišnji izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2025. godinu, kao i Godišnji izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za prošlu godinu. Zastupnici su primili k znanju i Informaciju o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2025. godini.