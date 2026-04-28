Skupština TK usvojila izmjene zakona, kreditno zaduženje i Finansijski plan ZZO TK

Adin Jusufović
Skupština TK

Skupština Tuzlanskog kantona održala je 58. redovnu sjednicu, na kojoj je razmatrano više tačaka iz oblasti prostornog uređenja, javnih investicija, zdravstva, civilne zaštite i sporta.

Zastupnici su usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju. Ovim izmjenama kantonalni zakon usklađen je sa federalnim propisima iz oblasti prostornog planiranja, korištenja zemljišta i zahvata koji mogu imati značajan uticaj na okoliš, život i zdravlje ljudi.

Izmjene bi trebale omogućiti efikasnije provođenje postupaka izdavanja urbanističke saglasnosti, ali i olakšati realizaciju javnih projekata, posebno u slučajevima kada do zastoja dolazi zbog procedura javnih nabavki, a ne krivicom investitora.

Na sjednici je donesena i Odluka o kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona kod Federacije BiH, kao supsidijarnog zajmoprimca po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, u iznosu od osam miliona eura.

Sredstva su namijenjena za realizaciju programa energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti TK, koji je uvršten u Program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026–2028. godina.

Skupština je dala saglasnost i za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat „Zgrade javne namjene Tuzlanskog kantona“. Grant u iznosu od dva miliona eura odnosi se na Evropski zajednički fond za zapadni Balkan, a sredstva će biti korištena za provođenje mjera energetske efikasnosti u 173 javne zgrade na području TK.

Zastupnici su dali saglasnost i na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Ukupna sredstva, odnosno rashodi i izdaci Zavoda, iznose 19.630.915 KM, što je za 4,73 posto više u odnosu na sredstva planirana na godišnjem nivou.

Na sjednici je donesena i odluka o imenovanju sekretara Skupštine Tuzlanskog kantona.

Skupština TK prihvatila je i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2025. godinu, Godišnji izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2025. godinu, kao i Godišnji izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za prošlu godinu. Zastupnici su primili k znanju i Informaciju o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2025. godini.