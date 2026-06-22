Zmajevi trenirali u Salt Lake Cityju, Tabaković ponovo sa ekipom pred duel s Katarom

“A” reprezentativci Bosne i Hercegovine danas su na RSL stadionu u Salt Lake Cityju odradili još jedan trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B FIFA Svjetskog prvenstva protiv Katara.

Trening je protekao u dobroj atmosferi, a reprezentativci su pokazali visok nivo zalaganja i motivacije uoči susreta koji za Zmajeve ima veliki značaj u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja.

Dobra energija i zajedništvo među bh. reprezentativcima razlog su za optimizam pred duel s Katarom, u kojem će izabranicima Sergeja Barbareza biti potrebna maksimalna koncentracija i efikasnost kako bi došli do važnih bodova.

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Ako je suditi po fotografijama s treninga, Haris Tabaković je bio prisutan na RSL stadionu u Salt Lake Cityju, ali je radio odvojeno od ostatka ekipe. Ipak, sama činjenica da je tu i da nastavlja s treninzima može biti ohrabrujuća vijest pred duel s Katarom.

Podsjećamo, Tabaković je prethodnih dana imao problema s povredom i trenirao je po posebnom režimu. Ukoliko se oporavi na vrijeme i bude u konkurenciji za utakmicu, mogao bi značajno pomoći Zmajevima i dodatno pojačati napad u susretu koji može biti presudan za nastavak takmičenja.

Susret Bosne i Hercegovine i Katara igra se u utorak, a bh. reprezentacija u ovaj duel ulazi s jasnim ciljem, ostvariti pobjedu i ostati u igri za prolazak dalje.