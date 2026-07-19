Deset golova u borbi za bronzu, Engleska nadigrala Francusku

Engleska je osvojila treće mjesto na Svjetskom prvenstvu 2026. godine nakon što je u spektakularnoj utakmici u Miamiju savladala Francusku rezultatom 6:4.

Reprezentacija Engleske sjajno je otvorila susret i povela već u trećoj minuti. Declan Rice primio je loptu izvan kaznenog prostora i preciznim udarcem matirao Mikea Maignana za rano vodstvo Gordog Albiona.

Nova kazna za Francuze stigla je u 18. minuti. Rice je izveo korner, a Ezri Konsa bio je najviši u skoku i pogodio za 2:0.

Engleska je nastavila dominirati, a Bukayo Saka je u 38. minuti, nakon dodavanja Marcusa Rashforda, povećao prednost na 3:0. Isti igrač ponovo je zatresao mrežu u drugoj minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena, pa je engleska selekcija na odmor otišla s velikih 4:0.

Francuska je u nastavku p