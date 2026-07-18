Argentina i Španija u borbi za naslov prvaka svijeta

Svjetsko prvenstvo stiglo je do svog vrhunca, a fudbalski zaljubljenici s nestrpljenjem iščekuju veliko finale u kojem će snage odmjeriti reprezentacije Argentine i Španije. Nakon sedmica uzbudljivih utakmica, preokreta i iznenađenja, ostale su samo dvije selekcije koje će odlučivati o novom svjetskom prvaku.

Argentina će pokušati odbraniti titulu osvojenu na prethodnom Mundijalu i stići do četvrtog trofeja u svojoj historiji, dok Španija želi drugi put osvojiti naslov najbolje reprezentacije svijeta.

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