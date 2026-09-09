Hrvatska najavljuje političke poteze prema Srbiji

Politički potezi Hrvatske prema Srbiji mogli bi uslijediti nakon sahrane Ratka Mladića u Beogradu, najavio je hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić, navodeći da će Zagreb odluke donositi nakon procjene evropskih i međunarodnih reakcija.

Anušić je ocijenio da je način na koji je Mladić ispraćen, uz državne i vojne počasti, pokazao kakav odnos dio srbijanskih vlasti ima prema ratnoj prošlosti.

„Sada je na potezu Evropska komisija, na potezu je svjetska politika i evropska politika i, naravno, hrvatska politika koja će donijeti odluku i povući svoje poteze“, kazao je Anušić.

Anušić: Ne treba donositi odluke na brzinu

Hrvatski ministar nije precizirao kakvi bi konkretno politički potezi Hrvatske prema Srbiji mogli uslijediti, ali je naglasio da odluke ne treba donositi ishitreno.

Prema njegovim riječima, potrebno je procijeniti koje bi mjere bile najefikasnije i kakav bi njihov politički učinak mogao biti.

Anušić je podsjetio da je Mladić pravosnažno osuđen pred Haškim tribunalom za genocid u Srebrenici, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, te je ocijenio da davanje državnih i vojnih počasti takvoj osobi šalje jasnu političku poruku.

Spomenuo i Republiku Srpsku

Govoreći o prisustvu političkih predstavnika Republike Srpske na Mladićevom ispraćaju, Anušić je kazao da Srbiju i Republiku Srpsku, kada je riječ o odnosu prema Mladiću i političkom narativu koji se oko njega gradi, posmatra na sličan način.

Ocijenio je da Srbiju i Republiku Srpsku povezuje sličan odnos prema ratnoj prošlosti, te da bi prema takvim političkim pojavama trebalo djelovati preventivno.

„Ne samo gasiti nastali problem kad on nastane, nego preventivno djelovati da taj problem ne bi nastao“, poručio je Anušić.

Njegove izjave dolaze nakon brojnih reakcija iz Evropske unije i regiona na događaje koji su pratili sahranu Ratka Mladića u Beogradu.