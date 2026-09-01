Nakon 30 godina ukinuta naplata: Preko Pavlovića mosta od danas besplatno

Vozači koji koriste Pavlovića most kod Bijeljine od danas, 1. septembra, više neće plaćati naknadu za prelazak. Most koji povezuje Bosnu i Hercegovinu i Srbiju na graničnom prijelazu Popovi sada se može koristiti bez naplate.

Ukidanje naplate uslijedilo je nakon isteka koncesije koja je trajala tri decenije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još je 21. augusta najavio da koncesija ističe početkom septembra te da most nakon toga prelazi u vlasništvo Srbije.

Koncesioni ugovor bio je zaključen 1996. godine s kompanijom „Drina River Bridge“, čiji je vlasnik bio privrednik Slobodan Pavlović iz Popova kod Bijeljine. Pavlović je finansirao i izgradnju mosta koji je kasnije po njemu postao prepoznatljiv širom ovog kraja.

Prema ugovoru, koncesionar je imao pravo na naplatu putarine, ali i obavezu održavanja objekta i brige o sigurnosti saobraćaja.

Pavlovića most predstavlja važnu saobraćajnu vezu između područja Bijeljine i Srbije. Prije njegove izgradnje, stanovnici su Drinu na ovom području prelazili skelom.

Od 1. septembra 2026. godine ta saobraćajnica ulazi u novo poglavlje – nakon 30 godina naplata prelaska preko mosta je ukinuta.