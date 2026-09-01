Nakon 30 godina ukinuta naplata: Preko Pavlovića mosta od danas besplatno

Nedžida Sprečaković
Nakon 30 godina ukinuta naplata: Preko Pavlovića mosta od danas besplatno
Nakon 30 godina ukinuta naplata: Preko Pavlovića mosta od danas besplatno

Vozači koji koriste Pavlovića most kod Bijeljine od danas, 1. septembra, više neće plaćati naknadu za prelazak. Most koji povezuje Bosnu i Hercegovinu i Srbiju na graničnom prijelazu Popovi sada se može koristiti bez naplate.

Ukidanje naplate uslijedilo je nakon isteka koncesije koja je trajala tri decenije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još je 21. augusta najavio da koncesija ističe početkom septembra te da most nakon toga prelazi u vlasništvo Srbije.

Koncesioni ugovor bio je zaključen 1996. godine s kompanijom „Drina River Bridge“, čiji je vlasnik bio privrednik Slobodan Pavlović iz Popova kod Bijeljine. Pavlović je finansirao i izgradnju mosta koji je kasnije po njemu postao prepoznatljiv širom ovog kraja.

Prema ugovoru, koncesionar je imao pravo na naplatu putarine, ali i obavezu održavanja objekta i brige o sigurnosti saobraćaja.

Pavlovića most predstavlja važnu saobraćajnu vezu između područja Bijeljine i Srbije. Prije njegove izgradnje, stanovnici su Drinu na ovom području prelazili skelom.

Od 1. septembra 2026. godine ta saobraćajnica ulazi u novo poglavlje – nakon 30 godina naplata prelaska preko mosta je ukinuta.

pročitajte i ovo

BiH

Markiranje goriva u BiH šest puta skuplje nego u Srbiji, trošak...

Vijesti

Više od 4,5 miliona osoba prešlo granicu BiH tokom jula

Vijesti

U Beogradu ekshumirani posmrtni ostaci utemeljitelja modernog cionizma

Vijesti

Ništa od smjene Vlade Srbije, vanredni izbori i dalje samo najava

Vijesti

Žena osumnjičena da je izbola muža

BiH

Zbog obrušavanja dijela mosta obustavljen saobraćaj na GP Gradiška

Vijesti

Šta kaže Pravilnik zbog kojeg je Dom penzionera Tuzla dobio zabranu rada?

Vijesti

Vlada TK izdvojila 20 hiljada KM za poboljšanje kvaliteta života penzionera

Vijesti

Novi razvoj u predmetu za zločine u Sanskom Mostu i Manjači: Sudu BiH dostavljena uređena optužnica protiv šest osoba

Istaknuto

Stiže 100 i 150 KM novčane pomoći, evo ko ima pravo

Vijesti

Ministar Lakić najavio tri mjere za 1.100 radnika Željezare Zenica

Učitati više