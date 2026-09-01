Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo završilo je istragu o teškoj tramvajskoj nesreći koja se u februaru dogodila u Sarajevu te je podiglo optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića.

Kako je saopćeno iz Tužilaštva KS, optužnica je podignuta nakon opsežne istrage, provedenih timskih vještačenja i analize velikog broja prikupljenih dokaza. Kasapović je optužen za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanje javnog prometa.

Optužnica je upućena Kantonalnom sudu u Sarajevu na dalje odlučivanje. Iz Tužilaštva su naveli da će, nakon što zaprime odluku suda, javnost detaljnije informisati o svim relevantnim činjenicama u ovom predmetu.

U nesreći poginuo 23-godišnji mladić

Teška nesreća dogodila se 12. februara 2026. godine na raskrsnici u blizini Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, kada je tramvaj iskočio iz šina.

Tom prilikom život je izgubio 23-godišnji student iz Brčkog Erdoan Morankić, koji se u trenutku nesreće nalazio na tramvajskom stajalištu. Teško je povrijeđena i 16-godišnja Ella Jovanović iz Sarajeva, koja je također bila na stajalištu.

Nesreća je izazvala veliko uznemirenje javnosti, a u danima nakon tragedije održani su i protesti građana koji su tražili potpuno rasvjetljavanje svih okolnosti događaja.

Tužilaštvo provjeravalo i druge navode

Tokom istrage provjeravani su i navodi iz anonimnih prijava i medijskih izvještaja koji su se odnosili na servisiranje magnetnih kočnica, sistem videonadzora te ugovore o zakupu reklamnog prostora u tramvajima.

Nakon izvršenih provjera i analize prikupljenih dokaza, Tužilaštvo je u tom dijelu donijelo naredbu o neprovođenju istrage, uz obrazloženje da prijavljene radnje ne predstavljaju krivična djela.

Postupak protiv vozača tramvaja sada prelazi pred Kantonalni sud u Sarajevu, koji treba odlučiti o potvrđivanju optužnice. Podizanje optužnice ne znači i utvrđenu krivicu, koja se može utvrditi isključivo pravosnažnom sudskom odlukom.