Pretresi u „Vikler-Promet“ i GRAS-u zbog sporne nabavke kočnica

Ministarstvo unutrašnjih poslova KS vrši pretrese u prostorijama firme „Vikler-Promet“ i GRAS-a nakon prijave sporne javne nabavke magnetnih kočnica za tramvaje, potvrđeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Po naredbama Općinskog suda u Sarajevu, istražitelji izuzimaju dokumentaciju iz GRAS-a, koja se odnosi na upotrebu tramvaja broj 516, tehničku dokumentaciju svih čeških tramvaja i određene personalne dosjee zaposlenih.

Istovremeno, iz Ministarstva saobraćaja izuzima se dokumentacija vezana za stručni nadzor nad tramvajskim saobraćajem.

Ove provjere dolaze nakon što je podnesena krivična prijava kada je Detektor objavio da GRAS, čiji je tramvaj usmrtio jednu i povrijedio još četiri osobe nije tražila nikakvo prethodno iskustvo ni stručnost firmi u važećem tenderu za servisiranje magnetnih kočnica na tipu tramvaja kakav je učestvovao u nesreći.

Ove aktivnosti dio su istrage nesreće koja se desila 12. februara, kada je poginuo 23-godišnji mladić, a nekoliko osoba je povrijeđeno.