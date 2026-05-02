Osumnjičeni za ubistvo Elme Godinjak-Prusac navodno je koristio službeni pištolj

Elma Godinjak-Prusac, koju je sinoć u stanu na Dobrinji u Sarajevu ubio suprug Tarik Prusac, ranije ga je prijavljivala za uhođenje i prijetnje, zbog čega su mu bile određene mjere zabrane prilaska, prenose sarajevski mediji.

Prema istim informacijama, Elma je u februaru ove godine policiji prijavila supruga za prijetnje i uhođenje, ali je nakon poziva za saslušanje odbila podnijeti zahtjev za krivično gonjenje. Uprkos tome, Pruscu je izrečena mjera zabrane prilaska.

Navode da Tarik Prusac ranije nije imao prijave za fizičke napade, ali jeste za psihičko maltretiranje supruge, koja je željela razvod.

Nekoliko dana prije tragedije policija je Tužilaštvu KS dostavila novi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Poziv za saslušanje Elma, nažalost, nije uspjela zaprimiti.

Prema dostupnim informacijama, sumnja se da je Prusac prije upotrebe vatrenog oružja fizički napao suprugu, što bi trebali potvrditi rezultati obdukcije. U izvršenju krivičnog djela, kako navode mediji, koristio je službeni pištolj, s obzirom na to da je bio zaposlenik zaštitarske agencije.

Nakon ubistva, Prusac je sa sobom poveo petogodišnju kćerku, a policija ga je nakon potrage locirala i uhapsila na Baščaršiji. U trenutku hapšenja bio je naoružan.

Djevojčica nije povrijeđena. Obavljen je medicinski pregled, a s njom su razgovarali i psiholozi.

Osumnjičeni će tokom dana biti predat u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo, dok je za danas planirana i obdukcija tijela ubijene Elme Godinjak-Prusac.