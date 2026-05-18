Pucnjava kod Kiseljaka: Muškarac ubio punicu i ranio suprugu

Jedna žena je ubijena, dok je druga teško povrijeđena u pucnjavi koja se jutros dogodila u naselju Jehovac kod Kiseljaka.

Prema informacijama iz policije, riječ je o članovima iste porodice. Mediji nezvanično saznaju da je muškarac ubio punicu i ranio suprugu.

Iz MUP-a Srednjobosanskog kantona saopćeno je da je policija dojavu o pucnjavi zaprimila jutros u 7:55 sati, nakon čega su na mjesto događaja upućeni službenici Policijske stanice Kiseljak.

“Na lice mjesta su upućeni policijski službenici Policijske stanice Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane M.P., rođen 1972. godine, iz Kiseljaka, prema dva člana uže porodice ženskog spola, od kojih je jedan smrtno stradao, dok je drugi teško povrijeđen”, naveli su iz MUP-a SBK.

Iz policije su potvrdili da pripadnici Jedinice za specijalističku podršku MUP-a SBK tragaju za osumnjičenim i poduzimaju mjere s ciljem njegovog lociranja i hapšenja.

Uviđaj je u toku, a više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon završetka policijskih aktivnosti.