Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Velikoj Kladuši

Benjamin Džaferović, koji se sumnjiči za ubistvo Nurije Mahmutovića u Velikoj Kladuši, uhapšen je tokom protekle noći, objavili su bh. mediji.

Ubistvo se dogodilo u nedjelju ujutro u mjestu Čuturići, na području Todorova, gdje je policija pronašla tijelo 30-godišnjeg Mahmutovića u dvorištu porodične kuće.

Nakon događaja za Džaferovićem je bila raspisana potraga, a pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona tragali su za njim do iza ponoći, kada je uhapšen.

Osumnjičeni se tereti za krivično djelo ubistvo, za koje je zaprijećena kazna dugotrajnog zatvora, odnosno najmanje pet godina zatvora.

Istragu u ovom predmetu nastavljaju nadležni organi.