Uhapšen nastavnik iz sarajevske osnovne škole zbog prijetnji učenicima

Pripadnici MUP Kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika Osnovne škole Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu troje učenika.

Kako je potvrđeno iz MUP-a KS, nastavnik inicijala A.P. (1970. godište) lišen je slobode u četvrtak ujutro, nakon incidenta koji se dogodio dan ranije tokom nastave u osmom razredu. Po okončanju kriminalističke obrade bit će predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Slučaj je policiji prijavljen nakon što se na društvenim mrežama pojavio UZNEMIRUJUĆI videosnimak na kojem se čuje nastavnik kako učeniku upućuje prijetnje i uvrede. Incident su prijavili roditelji učenika, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti događaja i eventualnu krivičnu odgovornost.