Prijavljene prijetnje Crkvi Presvete Bogorodice u Tuzli

Selma Jatić
Prijavljene prijetnje Crkvi Presvete Bogorodice u Tuzli
Prijavljene prijetnje Crkvi Presvete Bogorodice u Tuzli

Policijska stanica Centar zaprimila je prijavu sveštenika Pravoslavne crkve Presvete Bogorodice u Tuzli o pismu dostavljenom iz KPZ-a Tuzla u kojem su iznesene prijetnje.

Po prijavi su postupili policijski službenici PS Centar, a o događaju je obaviješten kantonalni tužilac. Postupajući po uputama Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla poduzimaju daljnje mjere i radnje kako bi utvrdili sve okolnosti i dokumentovali prijavljeni incident.

Nezvanično, prijeteće pismo uputila je osoba iz zatvora koja je u julu ove godine oskrnavila Saborni hram u Tuzli. U pismu on navodno prijeti da će crkveno zvono prebaciti na vibraciju, a krst ćemo zamijeniti sa mjesecom i zvijezdom.

Kada istražitelji dostave izvještaj Tužilaštvu, biće obavljena potrebna vještačenja i poduzete sve druge istražne radnje u vezi sa prijavljenim događajem.

“Javnost i mediji bit će pravovremeno obaviješteni o daljem toku postupka”, saopćeno je.

 

pročitajte i ovo

Vijesti

Zgrada Baroka osvijetljena u ružičasto za mjesec borbe protiv raka dojke

Vijesti

Putujete u EU? Od 12. oktobra granice postaju digitalne i sigurnije

Vijesti

Novi brzi punjač za električna vozila postavljen u Živinicama

Vijesti

Pritvor za Nezira Šarića iz Tuzle zbog prijetnji i ugrožavanja sigurnosti

Vijesti

Dom zdravlja Banovići traži specijaliste pedijatrije

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]