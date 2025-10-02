Prijavljene prijetnje Crkvi Presvete Bogorodice u Tuzli

Policijska stanica Centar zaprimila je prijavu sveštenika Pravoslavne crkve Presvete Bogorodice u Tuzli o pismu dostavljenom iz KPZ-a Tuzla u kojem su iznesene prijetnje.

Po prijavi su postupili policijski službenici PS Centar, a o događaju je obaviješten kantonalni tužilac. Postupajući po uputama Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla poduzimaju daljnje mjere i radnje kako bi utvrdili sve okolnosti i dokumentovali prijavljeni incident.

Nezvanično, prijeteće pismo uputila je osoba iz zatvora koja je u julu ove godine oskrnavila Saborni hram u Tuzli. U pismu on navodno prijeti da će crkveno zvono prebaciti na vibraciju, a krst ćemo zamijeniti sa mjesecom i zvijezdom.

Kada istražitelji dostave izvještaj Tužilaštvu, biće obavljena potrebna vještačenja i poduzete sve druge istražne radnje u vezi sa prijavljenim događajem.

“Javnost i mediji bit će pravovremeno obaviješteni o daljem toku postupka”, saopćeno je.