Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine oštro osuđuje prijetnje upućene sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve u Tuzli, koje su stigle iz Kazneno-popravnog zavoda Tuzla.

Vijeće posebno ističe zabrinutost zbog činjenice da prijetnje dolaze od osobe ranije osuđene za skrnavljenje pravoslavnog hrama u Tuzli, naglašavajući da takva djela ugrožavaju sigurnost i međureligijsko povjerenje u zemlji.

Apeliraju na nadležne organe da brzo i odlučno reaguju, spriječe ponavljanje ovakvih djela i kazne ponašanja koja podstiču mržnju i nasilje. Istovremeno, izražavaju solidarnost sa sveštenstvom i svim vjernicima pogođenim ovim prijetnjama te pozivaju građane na poštovanje, dijalog i mir.