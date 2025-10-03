Predstavnici Islamske zajednice Tuzla posjetili sveštenika SPC Nikolu Čeketića

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tuzla hafiz Ahmed-ef. Huskanović i član Odbora za međureligijsku saradnju Tuzla hafiz Nedžad Vehabović posjetili su danas sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Tuzli Nikolu Čeketića.

Oni su svešteniku prenijeli pozdrave muftije tuzlanskog Vahid-ef. Fazlovića i izrazili žaljenje zbog uznemiravanja kojem je bio izložen prethodnih dana. Tom prilikom istaknuto je da je riječ o nerazumnom činu pojedinca, te da Tuzla ostaje grad poznat po skladnom životu i otvorenosti prema svim ljudima.

Tokom razgovora naglašeno je da svi građani u Bosni i Hercegovini treba da žive u slobodi i sigurnosti, ostvarujući svoja vjerska i druga ljudska prava.

