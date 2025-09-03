Centralna mevludska svečanost u Džamiji “Kralj Abdullah”

U Džamiji “Kralj Abdullah” u Tuzli danas će biti održana centralna mevludska svečanost.

Program počinje poslije akšam-namaza, a prisutnima će se obratiti muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović, dok će vazi-nasihat kazivati direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH, hafiz dr. Mensur-ef. Malkić.

Nastupio je “mevlud mjesec”, rebiu-l-evvel, u kojem je rođen posljednji Allahov poslanik Muhammed, a.s., a obilježavanje ovog perioda vjernici širom svijeta dočekuju posebnim svečanostima.

Muslimani rođenje Muhammeda, a.s., obilježavaju učenjem mevluda – posebnih spjevova u kojima se kroz stihove opisuje vrijeme njegovog rođenja, majka Amina, ali i ključni događaji iz Poslanikovog života poput prve objave, Mi’radža, Hidžre i smrti. Mevlud se izvodi u džamijama, tekijama i domovima širom Bosne i Hercegovine tokom cijelog mjeseca rebiu-l-evvela. Tokom svečanosti uče se odlomci iz Kur’ana koji govore o Poslaniku, a.s., donose se salavati i selami, izvode ilahije i kaside, te se organizuju predavanja koja podsjećaju vjernike na njegov život i poruku. Tradicionalno se dijeli šerbe i mevludske bombone, a program traje oko dva sata.

Na bosanskom jeziku proučeno je više od petnaest mevluda, a među najpoznatijima su oni Saliha Gaševića, Safvet-bega Bašagića, Seida Zenunovića, Rešada Kadića i Ešrefa Kovačevića.

Centralni program u Tuzli izvest će hor Medžlisa Islamske zajednice Tuzla “Gazi Turali-beg” i hor Behram-begove medrese, dok je za najmlađe, polaznike mektepske pouke, pripremljeno i posebno iznenađenje nakon svečanosti.