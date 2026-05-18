Svečana šetnja maturanata Behram-begove medrese ispunila ulice Tuzle

Maturanti Behram-begove medrese svečanom šetnjom ulicama Tuzle obilježili su završetak važnog perioda školovanja.

Šetnja je počela ispred zgrade Behram-begove medrese u naselju Paša Bunar, a maturantice i maturanti kretali su se preko Kapije stare Medrese na Skveru i Kapije na Trgu prekinute mladosti, do Džindić džamije.

Tokom šetnje, maturanti Behram-begove medrese zastali su pred Kapijom, gdje su položili cvijeće, proučili Fatihu i odali počast poginulima na Kapiji.

Svečana šetnja okupila je učenike, profesore, roditelje i građane, koji su ispratili još jednu generaciju, 350. generaciju, maturanata Behram-begove medrese.