Književna večer i izložba o Dervišu Sušiću u Tuzli povodom 100 godina od rođenja

U Orijentalnoj zbirci Biblioteke „Behram-beg“ u Tuzli večeras će u 17:30 biti održana književna večer i izložba posvećena životu i radu Derviša Sušića, povodom 100 godina od njegovog rođenja. Program donosi osvrt na bogato književno stvaralaštvo jednog od najznačajnijih bosanskohercegovačkih pisaca 20. stoljeća, a o njegovom opusu govorit će prof. dr. Mirsad Kunić, Sabina Babajić, mr. Sead Husić i mr. Mustafa Sušić.

Posjetioci će imati priliku vidjeti potpisane romane, rukopise i lične predmete Derviša Sušića, što ovom događaju daje dodatnu dokumentarnu i emotivnu vrijednost. Književna večer organizuje se u okviru manifestacije „Dani evropskog naslijeđa 2025. godine“, koju realizuju Biblioteka „Behram-beg“ i Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Odsjek za bosanski jezik i književnost.

Nosilac manifestacije je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a događaj predstavlja jedan od centralnih kulturnih sadržaja ovogodišnjeg programa obilježavanja evropskog naslijeđa.