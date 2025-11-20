Književna večer i izložba o Dervišu Sušiću u Tuzli povodom 100 godina od rođenja

Ali Huremović

U Orijentalnoj zbirci Biblioteke „Behram-beg“ u Tuzli večeras će u 17:30 biti održana književna večer i izložba posvećena životu i radu Derviša Sušića, povodom 100 godina od njegovog rođenja. Program donosi osvrt na bogato književno stvaralaštvo jednog od najznačajnijih bosanskohercegovačkih pisaca 20. stoljeća, a o njegovom opusu govorit će prof. dr. Mirsad Kunić, Sabina Babajić, mr. Sead Husić i mr. Mustafa Sušić.

Posjetioci će imati priliku vidjeti potpisane romane, rukopise i lične predmete Derviša Sušića, što ovom događaju daje dodatnu dokumentarnu i emotivnu vrijednost. Književna večer organizuje se u okviru manifestacije „Dani evropskog naslijeđa 2025. godine“, koju realizuju Biblioteka „Behram-beg“ i Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Odsjek za bosanski jezik i književnost.

Nosilac manifestacije je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a događaj predstavlja jedan od centralnih kulturnih sadržaja ovogodišnjeg programa obilježavanja evropskog naslijeđa.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Književna večer o Dervišu Sušiću u Tuzli povodom 100 godina od...

Kultura

U BKC Tuzla obilježeno 100 godina od rođenja Derviša Sušića, Miralemu...

Istaknuto

BKC Tuzla obilježava 100 godina od rođenja Derviša Sušića

Tuzla i TK

Centralna mevludska svečanost u Džamiji “Kralj Abdullah”

Tuzla i TK

Promocija knjige Halila Mehanovića “Savjeti bogobojaznima” u Tuzli

Vijesti

Behram-begova medresa ispraća 349. generaciju maturanata

Istaknuto

Vlada TK traži pravednije bolovanje za obrtnike: Podrška izmjenama zakona

Istaknuto

Droga pronađena u Tuzli, Lukavcu i Živinicama

BiH

Porezna uprava FBiH: Nepravilnosti u 38 posto nadzora, zapečaćeno 17 objekata

BiH

Uhapšeno deset osoba u akciji SIPA-e: Pretresi na deset lokacija, oduzeta droga, novac i vozila

Vijesti

Određen jednomjesečni pritvor Anisu Kalajdžiću, osumnjičenom za femicid u Mostaru

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]