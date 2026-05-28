Književni susreti „Derviš Sušić“: Razgovor s Andrejem Nikolaidisom 1. juna u BKC Tuzla

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli organizuju književni razgovor sa jednim od najpoznatijih regionalnih književnika Andrejem Nikolaidisom, u okviru manifestacije Književni susreti „Derviš Sušić“.

Susret će biti održan u ponedjeljak, 1. juna 2026. godine, sa početkom u 19 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra TK, a razgovor će voditi Sead Husić.

Književni susreti „Derviš Sušić“ ove godine održavaju se u okviru nove kulturne manifestacije koju je pokrenulo Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a u okviru koje će po prvi put biti dodijeljena i književna nagrada „Derviš Sušić“.

Nagrada će biti dodijeljena autoru najboljeg književnog djela objavljenog u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine, a sastoji se od novčanog iznosa od 3.000 KM i plakete.

Ulaz je slobodan, dobro došli!