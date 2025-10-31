U BKC Tuzla obilježeno 100 godina od rođenja Derviša Sušića, Miralemu Zupčeviću uručeno priznanje za životno djelo

U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona danas je održan program „Derviš Sušić u bh. scenariju – povodom 100 godina od rođenja Derviša Sušića“, koji je organiziran u okviru obilježavanja Dana evropskog naslijeđa 2025.

Događaj je okupio brojne ljubitelje književnosti i filma, a gost sa kojim je razgovor vodio Ermin Avdić bio je Miralem Zupčević, jedan od najznačajnijih umjetnika domaće kinematografije i teatra, široj publici poznat po ulozi Taleta u istoimenoj TV seriji rađenoj po scenariju Derviša Sušića.

Tokom programa prikazan je arhivski materijal BHRT-a koji je uključivao intervju s Dervišem Sušićem i izlaganje Meše Selimovića o njegovim djelima, dok su kroz glumačke interpretacije Sadike Avdić predstavljeni odlomci iz Sušićevog bogatog književnog opusa.

U razgovoru s publikom, među kojom su bili učenici iz Tuzle i Gračanice te studenti nekoliko fakulteta Univerziteta u Tuzli, Miralem Zupčević je govorio o svojim glumačkim iskustvima u seriji Tale i predstavama nastalim prema Sušićevim tekstovima. S posebnim emocijama prisjetio se anegdota s legendarnim piscem, ističući njegovu jedinstvenu sposobnost oblikovanja likova i snažan utjecaj na generacije umjetnika. Njegovo obraćanje pretvorilo se u inspirativan, neslužbeni masterklas koji je publika nagradila gromoglasnim aplauzom.

Organizatori su Miralemu Zupčeviću uručili Priznanje za životno djelo i izniman doprinos razvoju pozorišne i filmske umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Priznanje je uručio ministar kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona Damir Gazdić, koji je tom prilikom istaknuo da Tuzlanski kanton kroz ovakve manifestacije i priznanja odaje počast velikanima bosanskohercegovačke umjetnosti, među kojima posebno mjesto zauzima upravo Miralem Zupčević.

U emotivnom obraćanju nakon dodjele priznanja, Zupčević je zahvalio organizatorima na ukazanoj časti i toplom prijemu, naglasivši kako mu ovo priznanje ima posebno značenje jer dolazi iz sredine koja je uvijek prepoznavala i podržavala njegov umjetnički rad.

Ovaj događaj ujedno je označio završnicu 6. Dana audiovizuelnog naslijeđa i umjetnosti te 1. Festivala filmskog stvaralaštva mladih koji su zajednički organizirali JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, Udruženje Mladi Tuzle, Pozorište mladih Tuzle, Srednja Savremeno-umjetnička škola Tuzla i Una Storia Tuzla, uz partnerstvo JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, te podršku Ministarstva kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona i Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.