„Slovenčice“ oduševile publiku na božićnom koncertu u BKC-u Tuzla

Božićni koncert „V pričakovanju božiča – U očekivanju Božića“ održan je sinoć u velikoj sali BKC-a Tuzla, gdje su „Slovenčice“ tuzlanskoj publici priredile atmosferu ispunjenu toplinom, zajedništvom i slovenačkim božićnim, narodnim i zabavnim pjesmama. Publika je uživala u njihovoj 15. izvedbi ovog tradicionalnog koncerta.

Poseban trenutak večeri donijela je solistica Mirela Ibrahimović Mehanović, koja je izvela pjesmu „Dan ljubezni“ nekadašnje grupe Pepel in kri, uz klavirsku pratnju MA prof. Amile Rančić.

Velike simpatije publike osvojio je i dječiji hor „Lege Artis“ Tuzla, kao i članice sekcije mladih Udruženja, koje su uz koncert ispratile Svetog Nikolu, unoseći dodatnu radost i svečani duh.

Organizatori su se zahvalili URAD-u Vlade Republike Slovenije za Slovence u susjedstvu i svijetu, Gradu Tuzli i JU BKC Tuzla na podršci koncertu.