GKUD „Bosna“ Tuzla slavi 80 godina rada: Svečani koncert 12. decembra u BKC-u TK

Ali Huremović
Gradsko kulturno–umjetničko društvo „Bosna“ Tuzla najavilo je svečani koncert kojim će obilježiti izuzetno važan jubilej – 80 godina kontinuiranog rada. Koncert će biti održan 12. decembra u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, a najavljen je kao večer ispunjena tradicijom, muzikom, igrom i zajedništvom koje ovo društvo njeguje generacijama.

Oko 160 članova svih uzrasta marljivo je pripremalo bogat program sastavljen od pjesama, igara i koreografija iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Iz GKUD-a „Bosna“ ističu da ovaj jubilej potvrđuje dugogodišnji rad i posvećenost članova, ali i podršku zajednice bez koje društvo ne bi opstalo decenijama.

Svečani koncert biće prilika da se publici pokaže mali dio onoga što je društvo izgradilo tokom osam desetljeća – očuvanje kulturne baštine, prenošenje tradicije na mlađe generacije i stvaranje prostora u kojem se mladi mogu razvijati, družiti i predstavljati svoj grad i državu.

Organizatori pozivaju građane Tuzle i okolnih mjesta da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje jednog od najznačajnijih kulturnih jubileja u gradu.

GKUD „Bosna“ Tuzla osnovano je 4. augusta 1954. godine pod nazivom Radničko kulturno-umjetničko društvo „Mitar Trifunović – Učo“. Kroz društvo su prošle hiljade amatera različite dobi i profila, ostavljajući trag u stvaranju prepoznatljivog identiteta i kvaliteta po kojem je društvo danas poznato. Pored folklornih ansambala, u okviru društva djeluju orkestar, hor i Plesni studio „Flamenco“, čineći ga jednim od najznačajnijih kulturnih nosilaca Tuzle.

