Književna večer o Dervišu Sušiću u Tuzli povodom 100 godina od rođenja

Ali Huremović

U četvrtak, 20. novembra 2025. godine, s početkom u 17:30, u Orijentalnoj zbirci Biblioteke “Behram-beg” u Tuzli biće održana književna večer i izložba posvećena životu i radu Derviša Sušića, povodom obilježavanja 100 godina od njegovog rođenja.

O književnom stvaralaštvu jednog od najznačajnijih bh. pisaca govorit će prof. dr. Mirsad Kunić, Sabina Babajić, mr. Sead Husić i mr. Mustafa Sušić. Posjetioci će na izložbi moći vidjeti potpisane primjerke romana Derviša Sušića, rukopise, kao i njegove lične predmete koji svjedoče o stvaralačkom i privatnom životu autora.

Književna večer organizuje se u okviru manifestacije “Dani evropskog naslijeđa 2025. godine”, koju u Tuzlanskom kantonu nose Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK, Biblioteka “Behram-beg”, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli i Odsjek za bosanski jezik i književnost. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju ovom kulturnom događaju posvećenom obilježavanju jubileja jednog od najvažnijih imena domaće književnosti.

pročitajte i ovo

Kultura

U BKC Tuzla obilježeno 100 godina od rođenja Derviša Sušića, Miralemu...

Istaknuto

BKC Tuzla obilježava 100 godina od rođenja Derviša Sušića

Tuzla i TK

Centralna mevludska svečanost u Džamiji “Kralj Abdullah”

Tuzla i TK

Promocija knjige Halila Mehanovića “Savjeti bogobojaznima” u Tuzli

Vijesti

Behram-begova medresa ispraća 349. generaciju maturanata

Tuzla i TK

Behram-begova medresa u Tuzli: Večeras svečana šetnja i ispraćaj 349. generacije

Tuzla i TK

BTC Živinice proslavio šesti rođendan, nagradna igra traje do 22. novembra

BiH

Enes Zeljković imenovan za privremenog direktora FUP-a

BiH

Prevrtanje prikolice kod Vranduka blokiralo saobraćaj na M-17

Tuzla i TK

Promocija knjige „Ja sam Alen“ u Lukavcu

BiH

FBiH: 3,85 miliona KM za usluge ranjivim kategorijama stanovništva u Federaciji BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]