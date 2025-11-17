Književna večer o Dervišu Sušiću u Tuzli povodom 100 godina od rođenja

U četvrtak, 20. novembra 2025. godine, s početkom u 17:30, u Orijentalnoj zbirci Biblioteke “Behram-beg” u Tuzli biće održana književna večer i izložba posvećena životu i radu Derviša Sušića, povodom obilježavanja 100 godina od njegovog rođenja.

O književnom stvaralaštvu jednog od najznačajnijih bh. pisaca govorit će prof. dr. Mirsad Kunić, Sabina Babajić, mr. Sead Husić i mr. Mustafa Sušić. Posjetioci će na izložbi moći vidjeti potpisane primjerke romana Derviša Sušića, rukopise, kao i njegove lične predmete koji svjedoče o stvaralačkom i privatnom životu autora.

Književna večer organizuje se u okviru manifestacije “Dani evropskog naslijeđa 2025. godine”, koju u Tuzlanskom kantonu nose Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK, Biblioteka “Behram-beg”, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli i Odsjek za bosanski jezik i književnost. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju ovom kulturnom događaju posvećenom obilježavanju jubileja jednog od najvažnijih imena domaće književnosti.