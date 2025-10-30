BKC Tuzla: Miralem Zubčević gost programa posvećenog Dervišu Sušiću

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u petak, 31. oktobra, organizuje program pod nazivom „Derviš Sušić u bh. scenariju – povodom 100 godina od rođenja Derviša Sušića“, u okviru obilježavanja Dana evropskog naslijeđa 2025. godine.

Gost događaja biće Miralem Zubčević, velikan bh. glumišta, poznat po ulozi Taleta u istoimenoj TV seriji nastaloj po scenariju Derviša Sušića. Tokom programa biće prikazan arhivski materijal BHRT-a, uključujući intervju s Dervišem Sušićem i izlaganje Meše Selimovića o njegovom književnom opusu, a publika će moći uživati i u glumačkim interpretacijama odlomaka iz Sušićevih djela.

Ovaj događaj ujedno predstavlja završnicu 6. Dana audio-vizuelnog naslijeđa i 1. Festivala filmskog stvaralaštva mladih, a kroz razgovor s Miralemom Zubčevićem posjetioci će saznati više o utjecaju i značaju Derviša Sušića u filmskoj i pozorišnoj umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Program počinje u 11 sati u Velikoj sali BKC-a Tuzla, a ulaz je slobodan za sve zainteresovane građane.