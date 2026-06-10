Nezavisni odbor Federacije BiH razmatrao je na sjednici održanoj 9. juna Izvještaj o radu Federalne uprave policije za april 2026. godine, kao i Informaciju o stanju kriminaliteta i sigurnosti na području Federacije BiH za isti period.

Članovi Odbora prihvatili su Izvještaj o radu Federalne uprave policije, dok je Informacija o stanju kriminaliteta i sigurnosti primljena k znanju.

Na istoj sjednici razmatrano je i očitovanje direktora Federalne uprave policije o podnesenim predstavkama. Tokom opšte rasprave, uz prisustvo zamjenika direktora Federalne uprave policije, konstatovano je da će Nezavisni odbor, zajedno sa rukovodstvom Federalne uprave policije, raditi na rješavanju zatečenih problema u ovoj policijskoj agenciji.

Kako je saopćeno iz Nezavisnog odbora FBiH, cilj je unapređenje rada Federalne uprave policije kroz zakonit, objektivan i transparentan pristup.