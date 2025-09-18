Policija u FBiH dobija jedinstvene uniforme

Proces uvođenja jedinstvene policijske uniforme u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je pokrenut Uredbom Vlade FBiH iz 2023. godine, odvija se u svim kantonima i Federalnoj upravi policije, ali različitom brzinom. Dok pojedini kantoni već imaju prve isporuke, drugi još čekaju okončanje tenderskih procedura. Višemilionske nabavke usporavaju žalbe ponuđača, a mišljenja o centralizaciji postupka su podijeljena.

Vlada FBiH je krajem 2023. donijela Uredbu o jedinstvenoj policijskoj uniformi, koja se primjenjuje od 2024. godine i propisuje izgled, dijelove, boju, oznake i tehničke specifikacije uniformi. Obuhvaćeni su policijski službenici Federalne uprave policije, kantonalnih MUP-ova i Policijske akademije.

Ministar Ramo Isak: „Svi MUP-ovi već nabavljaju uniforme“

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak potvrdio je da su kantoni obavezni postupati po Uredbi:

„Svi MUP-ovi već nabavljaju uniforme. Proslijeđena su sredstva svim kantonima, većina je u procesu ili je nabavila uniforme. Problemi su nastali, jer je bilo previše žalbi na tendere pa su padali, i to se desilo i kod Federalne uprave policije i na Policijskoj akademiji.“

Dodao je i da bi „nabavke uniformi trebalo izuzeti iz Zakona o javnim nabavkama, jer je riječ o specijalističkoj opremi za policiju“.

Sarajevo i Zeničko-dobojski kanton uložili najviše

Najveću nabavku do sada proveo je MUP Kantona Sarajevo, gdje je kupljeno 1.260 kompleta uniformi s obućom u vrijednosti od 4,4 miliona KM, dok su u ZDK potpisali ugovor vrijedan oko 5 miliona KM. Ministar Emir Vračo naveo je:

„Riječ je o jedinstvenim uniformama na nivou cijele Federacije i Vlada ZDK je ušla u taj proces u skladu s Uredbom.“

Kantoni s različitim pristupom

U MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu da se proces provodi, ali sporije zbog zakonskih procedura i kratkog roka za planiranje budžeta:

„Proces nabavke uniformi vrši se kontinuirano ovisno o potrebama i u skladu s važećim pozitivnim zakonskim propisima… Pitanje važnosti da svi kantoni imaju istu ili uobličenu uniformu smatramo zanimljivom idejom koja se prioritetno vizualno manifestira, jer će građani i turisti prilikom proputovanja Federacijom biti u prilici vidjeti jednako obučene policijske službenike.“

MUP Posavskog kantona u završnoj je fazi nabavke i prve isporuke očekuju početkom oktobra:

„Najveći problem je dužina postupka javnih nabavki. Smatramo da je važno da svi kantoni imaju jedinstvene uniforme kao zajednički identitet policije u FBiH… Ne smatramo da bi centralizirana nabavka preko FMUP-a bila efikasnija.“

Iz MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona poručuju da trenutne količine uniformi ne zadovoljavaju potrebe:

„Trenutne količine uniformi ne zadovoljavaju potrebe jer se prvi put provodi nabavka u skladu s Uredbom. Centralizirana nabavka bila bi efikasnije i isplativije rješenje.“

MUP Tuzlanskog kantona već je završio postupak i potpisao ugovor, a u MUP-u Unsko-sanskog kantona postupak je završen i čeka se isporuka:

„Policijski službenici dobit će savremene i kvalitetne uniforme koje će unaprijediti profesionalni izgled i funkcionalnost. Smatramo da bi centralizirana nabavka bila efikasnija i ekonomski isplativija, jer bi objedinjene količine omogućile niže cijene i kraće rokove isporuke.“

Troškovi u desetinama miliona KM

Dosad dostupni podaci pokazuju da su samo MUP KS i MUP ZDK uložili blizu 10 miliona KM, a ukupna vrijednost procesa na nivou Federacije mjerit će se u desetinama miliona.

Više kantonalnih MUP-ova naglašava važnost jedinstvenog vizualnog identiteta policije u FBiH, koji doprinosi prepoznatljivosti, jačanju autoriteta i sigurnosti, dok sindikati ranije ukazivali i na probleme dotrajalih uniformi i neadekvatne obuće.