Danas komemoracija Edinu Avdiću u Beogradu

Edin Avdić, jedan od najpoznatijih sportskih novinara i komentatora u regionu, preminuo je u srijedu. Njegova iznenadna smrt izazvala je veliku tugu među sportistima, kolegama, prijateljima i brojnim poštovaocima širom prostora bivše Jugoslavije.

Od Avdića se proteklih dana mnogi opraštaju putem društvenih mreža, uz poruke zahvalnosti i poštovanja prema njegovom radu i tragu koji je ostavio u sportskom novinarstvu.

Komemoracija povodom njegove smrti bit će održana danas, 6. juna, u 13 sati u Beogradu, u hotelu Crowne Plaza, u sali EXHIBITION.

Osim u Beogradu, komemoracija i posljednji ispraćaj Edina Avdića bit će održani i u Sarajevu, u ponedjeljak, 8. juna, u Narodnom pozorištu, s početkom u 11 sati.

Knjiga žalosti bit će otvorena u Vijećnici u ponedjeljak i utorak, u terminu od 9 do 17 sati.