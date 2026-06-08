Danas komemoracija Edinu Avdiću u Sarajevu

Komemoracija povodom smrti poznatog sportskog novinara, komentatora i kolumniste Edina Avdića bit će održana danas u Narodnom pozorištu Sarajevo, s početkom u 11 sati.

Avdić, koji je iznenada preminuo u 47. godini, ostavio je dubok trag u sportskom novinarstvu, posebno kroz prijenose košarkaških utakmica i poznavanje NBA i evropske košarke.

Ulaz za građane koji žele prisustvovati komemoraciji otvoren je do 10:45 sati, dok će dženaza i ukop biti obavljeni u 14:30 sati na groblju Bare.

Knjiga žalosti bit će otvorena danas i sutra u auli Vijećnice, od 9 do 17 sati.