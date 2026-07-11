Počela komemoracija u Potočarima povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici

U Memorijalnom centru u Potočarima intoniranjem himne Bosne i Hercegovine počela je komemoracija povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica.

Nakon komemorativnog programa bit će klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka deset identificiranih žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Obilježavanju godišnjice prisustvuju brojni domaći i međunarodni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, preživjeli, porodice žrtava i građani koji su došli odati počast ubijenima.